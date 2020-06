Football (Ligue 2). Le Stade Malherbe Caen devant le gendarme financier du football

Le SMC est sous pression. Non pas la pression d'une victoire sur le terrain, mais plutôt la pression de savoir si son avenir structurel et financier sera assuré. Traditionnel, le passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion, organe de surveillance des finances des clubs de football, sera placé cette année sous le signe du doute. Si le fait de voir les comptes 2019-2020 validés, malgré près de 10 M€ de déficit d'exploitation comblés par les fonds propres du club, c'est bien la saison 2020-2021 qui pose question. Avec un groupe de 32 joueurs professionnels aujourd'hui, le SM Caen croule sous les charges (30 M€). Somme évidemment inconcevable en Ligue 2, surtout quand on s'apprête à annoncer un budget en chute de 6 M€, soit 12 M€. Assurément, Fabrice Clément aura intérêt à arriver avec de solides arguments devant la commission. Soit le club normand est capable de réduire son effectif d'au moins dix éléments dans l'été, soit il est capable d'apporter des garanties de solvabilité à hauteur de ses dépenses. La réponse conditionnera l'avenir.