Clécy. Ultra Science Trail : "Une première mondiale, en Normandie"

Benoît, expliquez-nous la genèse de ce projet qu'est l'Ultra Science Trail.

On mène des protocoles dans des environnements extrêmes, pour y produire des études sur le comportement du corps humain. Il y a déjà eu de nombreuses études avant-course ou après-course sur des Ultra Trails, mais jamais pendant la course. Nous avons bâti une approche globale où chacun pourrait étudier les impacts de ces environnements. Pas moins de dix équipes de recherche, soit 40 chercheurs venus de France, de Suisse et des USA ont adhéré à l'idée.

Ce genre d'épreuve, où se mêlent performance athlétique en course et étude scientifique en course, est-il courant ?

En fait, c'est une première mondiale et rien que de le dire, ça fait quelque chose. Et elle aura lieu chez nous, en Normandie. Nous avons ouvert l'épreuve à 25 hommes et 25 femmes, tous de vrais coureurs, professionnels ou amateurs, et tous volontaires pour se prêter au protocole médical pour être soumis à plein de tests à l'effort. Il y aura aussi des tests avant et après la course, pour compléter. Les coureurs savent pourquoi ils sont là.

Parlons argent. Ce n'est pas gratuit une telle aventure ?

Le budget est de 350 000 € et comprend le financement d'un étudiant thèse pour trois ans, un poste doctorant, un ingénieur de recherches, mais aussi tous les protocoles biologiques, les consommables, etc. Par exemple, les enregistrements de températures corporelles sont faits grâce à une petite gélule ingérée, mise au point par une start-up caennaise, le parcours est fait par une école d'ingénieur et, au total, on doit être aux alentours de 600 prises de sang sur l'épreuve, avec tout le personnel médical que cela comprend. Tout cela a un coût, mais les résultats en vaudront la peine scientifiquement parlant.

Justement, vous en attendez quoi de ces résultats ?

J'ai deux approches. La première est globale, où on travaille sur les environnements extrêmes qui sont des accélérateurs de situations qu'on ne retrouve pas dans la vie normale. La seconde approche concerne les activités sportives. Apporter à la communauté de coureurs, d'entraîneurs, de fabricants de matériel sportif, des enseignements précis, vérifiés et sûrs. Elle aura lieu le 11 novembre 2021 à la base de Clécy et sera le point d'orgue de nombre d'actions, de congrès à Caen, ouverts aux scientifiques du monde entier mais aussi au grand public, pour faire comprendre les enjeux au plus grand nombre.