Caen. De nouveaux commerces malgré la crise

Les pierres naturelles à l'honneur

Une boutique de pierres naturelles a ouvert à Hérouville-Saint-Clair.

Au programme, soins, ateliers et conférences autour de la lithothérapie.

"Déjà toute petite, je m'amusais à ramasser des cailloux et des pierres", raconte Aurélie Ferrari, responsable de la boutique. Passée d'une grande collectionneuse à une véritable passionnée, Aurélie décide d'ouvrir sa propre boutique de pierres naturelles et de minéraux, La Semeuse de Pierres, 4 avenue de Cambridge à Hérouville-Saint-Clair. Avec environ 100 à 150 types de pierres, on trouve aussi bien "des pierres et des minéraux sous forme d'objets décoratifs, soins énergétiques, ou tout simplement pour la beauté et le plaisir", indique-t-elle. Aurélie pratique la lithothérapie, c'est-à-dire l'étude des bienfaits apportés par l'énergie des pierres. De plus, les pierres naturelles peuvent avoir un "effet physique, moral et spirituel. On utilise une pierre pour diffuser une énergie plus calme" précise-t-elle. Aurélie a scindé son magasin en deux : une partie consacrée à la boutique et une autre aux soins, ateliers et conférences, qui seront bientôt au programme. D'autres objets sont proposés, toujours en lien avec le domaine spirituel : des bracelets, des colliers ou encore des lampes de sel.

La boutique est en libre accès, sauf la journée du lundi et le mardi matin, qui sont sur rendez-vous, et le mercredi, jour de fermeture hebdomadaire. En raison de la situation sanitaire, trois personnes maximum peuvent être dans le magasin en même temps.