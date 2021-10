Le Havre. Accident entre deux voitures, un enfant de 8 ans grièvement blessé

Faits Divers, Justice. Un accident entre deux voitures s'est produit le mercredi 27 mai, vers 21 h 20 au Havre, rue Florimond-Laurent. On déplore un blessé grave, un enfant de 8 ans dont le pronostic vital n'est pas engagé. Le choc a également fait six autres blessés, âgés de 11 à 51 ans. Ils ont été transportés à l'hôpital Monod et à l'Hôpital privé de l'Estuaire.