Crèvecoeur-en-Auge. Le château rouvre ses portes aux visiteurs

Il avait prévu de rouvrir ses portes le 28 mars, il aura fallu attendre deux mois de plus en raison de la crise sanitaire ! Le château de Crèvecoeur-en-Auge sera ouvert à partir du samedi 30 mai, à l'occasion du week-end de la Pentecôte. Comme tous les sites culturels en phase de réouverture, des gels hydroalcooliques et un sens de visite dans le château sont prévus afin de respecter les gestes barrières.

Le public invité à préparer sa visite

Les visiteurs sont invités à payer par carte bleue sans contact. Les outils, comme les tablettes, les audioguides et certains jeux et espaces interactifs, seront indisponibles. En revanche, des outils de médiation (plans, livrets et films) sont à télécharger en amont, sur le site internet, de manière à faciliter la visite.