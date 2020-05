Alençon. "De la foi et des gros bras" pour déménager le Sacré-Cœur du Carmel

Les onze religieuses "du Sacré-Cœur et de l'Immaculée Conception" qui habitaient le Carmel d'Alençon ont choisi la pauvreté et le silence, elles vivent cloîtrées. En août 2019, elles ont quitté le centre-ville (à proximité de l'hôpital), pour aller s'installer dans un village de la périphérie, au calme, à Cuissai, à 8 kilomètres de là. Depuis, petit à petit, le vaste chantier du déménagement de ce que contenait le site de 3 000 m2, s'est engagé.

Mercredi 27 mai 2020, c'est tout le matériel religieux et rituel du Sacré-Cœur qui a déménagé : autel, grille symbolisant l'isolement du monde extérieur, statue, boiseries des stalles des Sœurs. "De nombreux ouvriers s'affairent", témoigne Anne Salaun, qui assure le lien entre le monde extérieur et les Sœurs, "il faut beaucoup de foi, de gros bras et de générosité". Pour réinstaller tout ce matériel, il ne reste plus qu'à construire… une nouvelle chapelle sur le site de Cuissai !

Déménagement de l'ancien Carmel, en plein cœur d'Alençon, jusqu'au nouveau site de Cuissai. -

Il faudra encore transférer le cimetière des fondatrices de la congrégation, du site de l'ancien Carmel vers le nouveau.