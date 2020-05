Alençon. Après-Covid-19 : la Ville lance une enquête auprès des associations locales

À Alençon, la municipalité lance, ce mardi 26 mai, une enquête sur Internet afin de dresser un état des lieux post-crise du Covid-19, auprès des associations locales.

Outre le vécu, l'adaptation du fonctionnement et la variation du taux d'activité, il s'agit également d'identifier les besoins qui en découlent pour chacune d'elles et de réaliser une première concertation sur l'après et sur la façon dont ces structures envisagent leur avenir.