[Podcast] Club Foot. Les millions du SM Caen et les recours en Ligue font débat

De la Ligue 2 aux championnats amateurs, on a du nouveau chaque semaine en Normandie, avec notamment le SM Caen, plus que jamais face à son destin. Le football amateur va-t-il être sauvé de la ruine ? Les recours déposés pour créer des groupes à 14 en Ligue de Normandie. Tels sont les sujets chauds abordés ce mardi 26 mai, avec Julien Caillard (RTL), Christophe Lecuyer (RMC Sports) et Thibault Deslandes (Tendance Ouest), autour de Sylvain Letouzé.

