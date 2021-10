Alençon. Une rixe éclate entre familles de gens du voyage, des coups de feu tirés

Depuis le déconfinement, les audiences ont repris au tribunal judiciaire d'Alençon : lundi 25 mai, c'était le procès en chambre correctionnelle d'une mère âgée de 48 ans et de son fils de 18 ans, accusés de violences aggravées lors d'une querelle au sein de la communauté des gens du voyage.

"Vous êtes morts, on va revenir"

Au départ, c'est semble-t-il une rivalité amoureuse entre deux garçons de deux clans de gens du voyage, au sujet d'une certaine Johanna. Au hasard de rencontres, à deux reprises, les deux garçons ont échangé des insultes. Le samedi 16 mai vers 18h30, les uns viennent au campement des autres pour s'expliquer. Ils assurent qu'ils n'étaient pas armés, mais ils débarquent à quatre dans deux camionnettes. Certains suggèrent une bagarre entre les deux garçons pour régler l'affaire. Des coups de feu ont été tirés au campement de la rue Lucien Lobjoit, dans le quartier de Courteille à Alençon. Les policiers ont retrouvé des impacts sur un véhicule. Cette bagarre a fait trois blessés. Aucun témoignage ne se recoupe. Un seul clan serait-il à l'origine des coups de feu ? Ou les deux ? La mère de famille aurait dégainé la première. Quant au jeune, il est allé chercher des carabines et il a fait feu, à moins que ce ne soit son frère, car le jeune dit qu'il était ailleurs. "Vous êtes morts, on va revenir", auraient dit les visiteurs du campement de Courteille.

Bien vite après leur départ, les caravanes des autres partent… La vidéosurveillance a bien enregistré une partie de la scène, mais on n'y voit pas de fusil… Aucune arme n'a non plus été retrouvée dans les caravanes, deux heures après les faits. Aucune trace de poudre n'a été découverte sur ceux accusés d'avoir tiré. Covid-19 oblige, ils ont d'ailleurs dû se les laver en arrivant au commissariat… Les juges doivent seulement s'appuyer sur les témoignages de quelques habitantes voisines du lieu du règlement de comptes.

Après cinq heures d'audience lors de ce procès pour violences aggravées par menace d'une arme et en réunion, Sabrina Le Verd et son fils David Duvil ont été condamnés à quatre mois de prison ferme, soit des peines moins lourdes que celles requises par le procureur (neuf et six mois de prison ferme). Leurs peines se complètent de quatre mois avec sursis pour elle, huit mois pour lui. Ils sont ressortis libres du tribunal, jusqu'à leur convocation le lundi 22 juin chez le juge d'application des peines. Les trois blessés, dont aucun n'était présent à l'audience, se sont vus attribuer en tout 700 € de dommages et intérêts.