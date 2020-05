Saint-Lô. Matignon : un remaniement en vue ?

Gérald Darmanin sort du bois : le ministre de l'Action et des Comptes publics se verrait bien succéder à Édouard Philippe. “Je veux peser davantage sur nos choix”, suggère-t-il… Et l'Élysée, significativement, l'autorise à braver la règle anti-cumul en restant ministre quoique maire.

Être l'élu d'une des grandes villes françaises les plus pauvres – Tourcoing – donne en effet à son maire un profil très social, appréciable dans une France en crise. Mais Bruno Le Maire aussi se verrait bien à Matignon. Il se multiplie dans les médias. Et savonne maintenant la planche à son collègue Darmanin, en déclarant à la télévision qu'il a, pour sa part, des convictions qui ne changent pas : “Je suis et reste opposé au cumul des mandats…”