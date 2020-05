Musique. Le concert parisien d'Avril Lavigne maintenu mais reporté

C'est une bonne nouvelle pour les fans ! Avril Lavigne assurera bien sa tournée européenne, il faudra juste patienter un peu plus longtemps. Initialement prévues cette année, les dates en Europe se sont annulées les unes derrières autres, en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui a obligé la chanteuse à barrer sur son calendrier toutes les destinations de notre continent. En ce moment, sa tournée Head Above Water Tour entamée en septembre 2019 est au point mort, comme le montre cette publication datant du mois de Mars.

Mais il y a quelques jours, la star nous a fait part d'une très bonne nouvelle sur son compte Instagram : les dates sont reportées et son passage en France est finalement maintenu. Il faudra se rendre au Zénith de Paris le 23 mars 2021.

Une occasion pour la Franco-Canadienne de défendre son dernier album Head Above Water sorti l'année dernière ou même de rechanter sur scène ses succès comme When You're Gone, Complicated, Sk8er Boi ou encore Girlfriend.