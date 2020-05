Basket, Pro B. Le Rouen Métropole Basket peut déjà penser à la prochaine saison

Si la fédération française de basket a déjà déclaré une saison blanche pour toutes les divisions et tous les niveaux, la Ligue nationale de basket n'a quant à elle, pas encore tranché l'issue des saisons de Pro A et de Pro B, à laquelle participe le Rouen Métropole Basket, et devrait prendre une décision ce mercredi 27 mai. Quoi qu'il en soit, la décision prise ne devrait pas affecter le RMB puisque le club normand occupait la 11e place au moment de l'arrêt de la saison. Le club ne sera donc pas concerné par une éventuelle montée ou une relégation. Du côté de l'effectif 2020/2021, le joueur de 23 ans formé à Rouen Carl Ponsar quitte le club pendant que Earvine Bassoumba (24 ans) à prolongé pour deux saisons supplémentaires.