Caen. Tests et "cas contacts", comment ça marche ?

J'ai des symptômes du Covid-19

Toux, fièvre, perte du goût… Mon généraliste me prescrit arrêt de travail, masques et test. Il recense avec moi mes cas contacts sur les deux derniers jours et adresse ces informations à l'Assurance maladie, si je suis d'accord.

Je suis positif

Je suis appelé par la CPAM qui poursuit la recherche des cas contacts. Elle a 24 heures pour les appeler et les inviter à s'isoler et se faire dépister, sept jours après mon dernier échange avec eux. Je peux accepter ou non que mon identité soit communiquée.

Mes cas contacts sont testés

Les personnes que j'ai pu contaminer passent le test. 24 heures après, si le résultat est positif, leur isolement se poursuit.

Pendant mon isolement

Je reçois plusieurs appels des "télésuiveurs" de l'ARS pour voir comment se déroule mon confinement. Je peux aussi faire un "auto-suivi" par Internet.