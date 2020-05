Caen. Poke bowls savoureux etgourmands au Healthy

Inauguré avant le confinement, le Healthy Restaurant a su rapidement s'adapter pour satisfaire les papilles des amoureux d'une cuisine saine et gourmande. Situé sur le site de l'ancienne caserne Koenig à Bretteville-sur-Odon, le Healthy propose des Poke bowls et des plats du jour savoureux et équilibrés. "Notre devise : moins gras, moins sucré mais toujours gourmand !", annonce David Couturier, le propriétaire du Healthy. Les petits plats font déjà le bonheur des nombreux amateurs de Poke bowls.