Cherbourg-en-Cotentin. Situation à l'hôpital : des affiches pour dire stop

Faute de pouvoir manifester à cause de la crise sanitaire, le personnel soignant compte faire entendre, d'une autre façon, ses revendications qu'il exprime depuis déjà plusieurs années. Au centre hospitalier public du Cotentin (CHPC), le syndicat Force Ouvrière a informé samedi 23 mai qu'une campagne d'affichage avait été réalisée sur différents sites, "autour du CHPC, de l'hôpital et de l'EHPAD de Valognes, de l'EPHAD du Gros Hêtre et de la blanchisserie."

90 postes ont déjà été supprimés

"Le "Ségur" de la santé doit prochainement débuter et nous comptons, nous personnel hospitalier avoir voix au chapitre" annonce le syndicat. Alors que le personnel soignant s'est mis en grève maintes fois pour demander davantage de reconnaissance, la crise du Covid-19 a exacerbé le manque de moyens dans les hôpitaux. "Il a fallu une crise sanitaire pour qu'enfin l'Etat, les ARS, les directions des hôpitaux ouvrent les yeux et reconnaissent les manques de moyens, la souffrance des personnels et les maigres rémunérations". Force Ouvrière réclame, notamment la suppression du plan Copermo qui vise à supprimer 200 postes d'ici 2022 (90 ont déjà été supprimés selon le syndicat).