Caen. La nouvelle équipe municipale de Joël Bruneau dévoilée

Le conseil municipal d'installation de la ville de Caen s'est déroulé dans des conditions sanitaires très particulières ce samedi 23 mai. Sans public, à un mètre de distance et le masque bien vissé derrière les oreilles dans l'hémicycle de la communauté urbaine de Caen La Mer, cinquante-cinq élus ont procédé au vote.

Sans surprise, Joël Bruneau a été officiellement réélu maire de Caen avec 41 voix. Seule Isabelle Gilbert a obtenu une voix. Treize bulletins étaient blancs ou nuls.

Quatre nouvelles têtes parmi les adjoints

Puis, les différents élus présents, y compris de l'opposition, ont voté pour la mise en place des différents adjoints de Joël Bruneau. Après avoir obtenu la majorité des voix, celui qui repart pour six ans à la tête de la ville de Caen s'entoure de treize adjoints dont quatre nouveaux visages : Emmanuel Dormoy, première adjointe (culture et patrimoine) puis Aristide Olivier (Jeunesse, sports, vie étudiante et prévention de la délinquance), Amandine Francois-Goguillon (éducation, égalité des chances, famille et petite enfance), Nicolas Joyau (urbanisme, habitat et renouvellement urbain), Sophie Simonnet (participation citoyenne, proximité, vie associative et politique de la ville), Ludwig Guillaume (espaces publics et qualité du cadre de vie), Julie Calberg-Ellen (transition écologique), Gérard Hurelle (solidarités, lien intergénérationnel, santé, salubrité et handicap), Nathalie Bourhis (ressources humaines, formation et affaires générales), Michel Le Lan (finances, marchés et commande publics), Catherine Pradal-Chazarenc (commerce et artisanat), Nicolas Escach (ville durable), Cécile Cottenceau (relations internationales et tourisme).

Julie Calberg-Ellen, nouvelle adjointe à la transition écologique intègre pour la première fois un conseil municipal.

Ce conseil municipal d'installation a également permis de dévoiler quatre conseillers municipaux délégués spéciaux : Patrick Jeannenez (prévention et sécurité routière), Stéphanie Guillou (Sécurité et accessibilité des établissements recevant du public), Dominique Goutte (actions en relation avec le pôle d'enseignement supérieur et de recherche), Véronique Debelle (accompagnement du bien vieillir à Caen) ainsi que douze conseillers municipaux délégués de quartier.

La situation sanitaire liée au Covid n'a pas été écartée de ce conseil municipal. Les élus de l'opposition ont interpellé Joël Bruneau concernant notamment l'ATSEM de l'école primaire de la Haie Vigné touchée par le coronavirus. Il s'est chargé, avec l'aide de certains de ses adjoints, de répondre que la situation "était sous contrôle".