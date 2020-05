Ça bouge en ville . Des fleurs géantes poussent dans le centre ville de Caen

Des fleurs

de 2,50 m de haut

Les associations commerçantes

ont fait appel à la société Flover

pour colorer la ville jusqu'en juillet.

On peut les voir rue Saint-Pierre.

Impossible de les manquer : des fleurs géantes de 2 mètres 50 de hauteur ont été "plantées" un peu partout dans les rues piétonnes du centre-ville de Caen, vendredi 22 mai.

Les associations de commerçants Les Vitrines de Caen et Cœur de Caen commerces sont à l'origine de l'opération. "C'est notre toute première initiative commune. En mutualisant nos moyens, nous avons pu obtenir plus de fleurs. Il y en a une vingtaine installées actuellement rue Saint Pierre, mais elles seront déplacées régulièrement dans d'autres rues, notamment dans la rue de Strasbourg et boulevard du Maréchal Leclerc" détaille Sylvie Orcier, présidente de l'association des Vitrines de Caen. L'objectif des commerçants du centre-ville est d'égayer et redynamiser les rues piétonnes en cette période de déconfinement où beaucoup retrouvent le plaisir des balades en ville. "C'est aussi une manière de montrer que les commerçants sont toujours là, malgré la crise, avec le sourire, et de souhaiter la bienvenue aux clients de retour dans les magasins depuis la fin du confinement", précise-t-elle.

La société française Flover, à l'origine de ce concept printanier, a déjà déployé ces fleurs XXL dans d'autres villes comme à Montpellier, Bordeaux ou à Nantes. A Caen, elles continueront de colorer l'hyper-centre tout le printemps et jusqu'en juillet prochain.