Seine-Maritime. Second tour des municipales en juin : réactions de candidats

Le Premier ministre l'a dit dans sa déclaration ce vendredi 22 mai, la décision d'organiser le second tour des élections municipales le 28 juin n'a pas fait consensus au sein des différentes formations politiques. Lui, n'a pas souhaité développer sur sa situation personnelle au Havre. "Je ne voudrais pas qu'on me reproche d'utiliser les moyens de l'État pour faire campagne. Je m'exprimerai auprès des Havrais", a-t-il indiqué lorsqu'il était interrogé sur son avenir à Matignon. L'actuel maire du Havre Jean-Baptiste Gastinne, sur la liste d'Édouard Philippe, estime sans surprise que "c'est la meilleure décision qui a été prise. Elle permet de valider le premier tour et de respecter la décision des électeurs." Sur la forme, la campagne sera "compliquée", admet-il, estimant que les "médias et les réseaux sociaux vont jouer un rôle encore plus important".

Après avoir pesé le pour et le contre, nous pensons que la vie démocratique doit reprendre tous ses droits : le 27 mai, nous présenterons au président de la République un décret qui appellera les électeurs à se rendre aux urnes pour le 2e tour des municipales le 28 juin prochain. pic.twitter.com/TrPMAJVa1h — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 22, 2020

"On ne pouvait pas rester comme ça"

Son concurrent pour le second tour, le député communiste Jean-Paul Lecoq voit en tout cas la décision d'un bon œil. "On ne pouvait pas rester comme ça, au milieu du guet. Installer des maires et se retrouver avec des intercommunalités avec des nouveaux maires totalement légitimés et des maires en stand-by, ça ne pouvait pas durer", explique-t-il. Reste évidemment, selon lui, la question du respect des règles sanitaires, d'une campagne à réinventer avec le respect des gestes barrières. Et puis, "comment on motive les gens pour aller voter ?", s'interroge-t-il, inquiet d'une abstention qui a crevé le plafond au premier tour. L'élu s'inquiète aussi sur le port du masque obligatoire, y compris pour les électeurs. Le ministre de l'Intérieur n'a pas précisé si ces masques seraient fournis gracieusement. "J'espère que les municipalités mettront à disposition des masques à l'entrée des bureaux de vote et que l'État en prendra la charge financière." Jean-Baptiste Gastinne aussi estime que les masques doivent être "mis à disposition gratuitement".

Même opinion pour le député socialiste Christophe Bouillon, élu à Barentin, et qui est aussi président de l'association des petites villes de France. "Il y a déjà des dépenses qui ont été faites par les petites villes qui ne sont pas négligeables. Il faut que l'État vienne en aide aux communes", indique-t-il.

À Rouen, la question divise

À Rouen, le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol, en tête au premier tour n'avait pas encore réagi, ce vendredi 22 mai en fin d'après-midi. L'écologiste Jean-Michel Bérégovoy, qui l'a rallié au soir du premier tour, était, quant à lui, partagé.

"La décision n'est ni bonne ni mauvaise", estime-t-il. Attendre aurait posé un problème "pour les intercommunalités et pour notre capacité à prendre des décisions et à agir. En ce sens, il fallait aller assez vite." L'élu pointe en revanche la question de la légitimité démocratique des futurs élus, avec l'abstention record de 62 % au premier tour.

Jean-Louis Louvel, l'entrepreneur arrivé en troisième position n'avait pas encore donné suite à nos sollicitations, ce vendredi après-midi. En quatrième position avec 10,16 % des voix, le Républicain Jean-François Bures (qui n'a pas eu le soutien du parti pour l'élection) a, lui, un avis tranché sur la tenue du second tour le 28 juin. "C'est une mauvaise décision, comme le 15 mars était une mauvaise décision à mes yeux. Les Rouennais sont préoccupés par d'autres sujets que les municipales, on aura peu de temps pour faire campagne. L'option du mois de septembre ou octobre était plus raisonnable", juge-t-il, estimant même que "l'élection a été sacrifiée".