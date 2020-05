Caen. Au labo des Carmes, une machine pour augmenter la cadence des tests du Covid-19

Jean-Marc Chemla est biologiste au laboratoire des Carmes, à Caen, mobilisé pour effectuer et analyser des tests de Covid-19. Une machine, le Panther, va permettre d'augmenter la cadence.

Jean-Marc Chemla dirige le groupement biologique des Carmes. -

Qu'est-ce qui est nouveau ?

"C'est un automate que nous utilisons depuis dix ans pour les Infections sexuellement transmissibles et qui va désormais pouvoir analyser les tests du Covid-19. Il permet de faire jusqu'à 1 000 tests en 24 heures, ce qui peut être utile en cas d'urgence. La technique est identique à la technique manuelle, on met trois à quatre heures à analyser les prélèvements, mais on peut en analyser beaucoup plus à la fois."

Cela répond-il à une augmentation des besoins ?

"Il faut rassurer la population : les laboratoires d'analyses médicales normands ont la capacité d'absorber une quantité de test bien supérieure à celle réalisée aujourd'hui. Les écouvillons sont en nombre suffisant. Quel que soit le laboratoire, le résultat arrive dans les 24 heures. On peut se faire prélever à moins de 20 kilomètres de chez soi. Ici aux Carmes, nous réalisons entre 250 et 300 tests par jour, nous avons la capacité d'en faire plus, mais ce n'est pour le moment pas nécessaire."

C'est donc un investissement pour l'avenir ?

"Cela facilitera la prise en charge, en cas de reprise de l'épidémie ou de 'cluster', de foyer. Par exemple, s'il y a plusieurs centaines de salariés d'une entreprise à tester, c'est alors une course contre la montre, car si quelqu'un est positif, il faut le détecter tout de suite, pour qu'il évite de contaminer les autres. Cette machine nous permet de faire face à une situation extraordinaire."