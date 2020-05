Saint-Céneri-le-Gérei. Les Jardins de la Mansonière rouvrent au public

Dix jours après le début du déconfinement, l'activité touristique reprend à l'occasion de l'Ascension. À Saint-Céneri-le-Gérei près d'Alençon, Michèle et Philippe Manson rouvrent au public leurs Jardins de la Mansonière, le mercredi 20 mai.

"Il était temps sur le plan économique, on emploie un poste et demi de jardinier", expliquent-ils, "mais c'est bon aussi pour le moral de revoir du monde sortir et se balader." Distanciation oblige, l'immense jardin fleuri d'un hectare et demi n'accueillera pas les groupes de plus de dix personnes. Le port du masque est obligatoire, de même que le paiement des entrées par carte bancaire. Le salon de thé et les toilettes sont fermés et les bancs du jardin ont été démontés.

Roseraie, jardin lunaire, jardin des senteurs, cour carrée, jardin gothique… sont à découvrir. Pour compenser le manque à gagner lié au confinement, le couple rallonge sa saison jusqu'à fin septembre. La fête des plantes prévue à la mi-mai est reportée le 6 septembre. En revanche, il n'existe encore aucune certitude quant aux concerts aux chandelles prévus en juillet.