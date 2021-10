Mortagne-au-Perche. Gilles Armand, nouveau sous-préfet, prend ses fonctions

L'arrondissement de Mortagne-au-Perche rayonne sur le Perche, sur le Pays d'Ouche et jusque sur le Pays d'Auge, de Ceton à Vimoutiers. Le nouveau représentant de l'État sur ce territoire est Gilles Armand. Le sous-préfet a pris ses fonctions lundi 18 mai. Âgé de 47 ans, à la tête d'une famille recomposée de six enfants, cet amateur de football et de basket originaire de Caen connaît là son premier poste dans la préfectorale. Il a d'abord été docteur en droit public, maître de conférences à l'université de Caen avant de devenir 1er conseiller au tribunal administratif de Rouen. C'est en mai 2019 qu'il a assisté à Paris à une réunion pour entrer dans la préfectorale "pour sortir de mon bureau", plaisante-t-il, parce qu'il voulait "être davantage sur le terrain, dans l'action".

En plein déconfinement, ses trois priorités seront sur le sanitaire, le scolaire, et l'économie "pour limiter la casse". Mais comme à chaque arrivée de sous-préfet, ses premiers mois seront essentiellement consacrés à de multiples visites aux élus et décideurs économiques.