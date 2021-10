Le chanteur Johnny Hallyday communique de plus en plus via Twitter, il vient de poster une photo avec un masque qui ressemble à une tête de mort avec un message tout particulier pour la presse people.

"Voilà ce que je dis a la presse people. Ah ah."

Dès lundi Johnny sera de retour en studio

Qu'on se le dise notre Johnny national n'est pas mort !