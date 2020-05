Poilley. Accident de moto : le pilote est décédé

Un accident de circulation impliquant une moto a eu lieu ce dimanche 17 mai à 16h45 sur la RN 175 dans le sens Pontorson-Avranches, à hauteur de Poilley. Le conducteur, un homme de 71 ans, a été retrouvé en contrebas de la voie de circulation, en arrêt cardio-respiratoire. Un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), un véhicule de Protection et de Signalisation (VPS), en plus du chef de groupe de Ducey et le Service mobile d'urgence et de réanimation d'Avranches ont été mobilisés sur place. Malgré une tentative de réanimation, la victime a été déclarée décédée par l'équipe du SMUR.