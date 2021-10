Coronavirus : vos questions, nos réponses. Avec le déconfinement, puis-je aller voir mon fiancé à 350 km d'ici ?

Question : bonjour, mon fiancé habite à 350 km de chez moi, puis-je le rejoindre le week-end ?

Réponse : ce type de question, nous en avons reçu des dizaines et des dizaines. Et à chaque fois, ça nous fend le cœur, mais NON… ce déplacement n'est pas autorisé. Il ne fait pas partie des dérogations autorisées, pour encore deux semaines. Même si leur liste précise n'a pas été publiée… À partir du mardi 2 juin, si les cas de Covid-19 n'augmentent pas trop avec le déconfinement, ce sera à nouveau possible. Alors il va bien falloir prendre votre mal en patience...

Et dans 20 ans quand vous raconterez ça à vos enfants, ils n'en reviendront pas !