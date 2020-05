Rouen. Un jeune de 19 ans interpellé pour des rodéos en moto-cross

Les rodéos urbains se multiplient au Havre mais également à Rouen, dans le quartier des Hauts de Rouen. Jeudi 14 mai, à la mi-journée, deux moto-cross non homologuées ont été aperçues par les policiers en train de circuler et d'effectuer des roues arrière.

Les policiers se cachent

"Les individus poursuivaient leurs vrombissements de moteur, générant de nombreuses nuisances sonores et troublant ainsi la tranquillité publique", rapportent les policiers. À la vue des forces de l'ordre, les deux suspects ont continué leurs agissements et se sont engagés sur un sentier piéton et forestier.

Les policiers ont décidé de ne pas prendre en chasse les moto-cross, mais ont préféré débuter une patrouille à pied sur le sentier. En entendant l'arrivée des moto-cross, ils se sont dissimulés derrière les arbres afin de ne pas être vus puis ont surgi devant les deux suspects.

Un motard prend la fuite

"Un des deux individus freinait brusquement pour éviter les policiers, glissait et venait choir aux pieds des policiers, sans être blessé pour autant", poursuivent les policiers. Le jeune homme de 19 ans a été interpellé pour des faits de rodéos motorisés en réunion, tandis que l'autre motard a pris la fuite en faisant demi-tour et en insultant les policiers.

Le jeune homme a été placé en garde à vue et est convoqué devant le tribunal correctionnel de Rouen en décembre. Sa moto lui a été confisquée et immobilisée en fourrière.

Des investigations sont toujours en cours afin d'identifier le deuxième suspect.