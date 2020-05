Cotentin. Une voiture percute un poteau électrique : trois blessés

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce samedi 16 mai vers 6 h : une voiture venait de percuter un poteau électrique sur la route d'Utah Beach à Picauville, dans le Cotentin. Les trois occupants, âgés entre 19 et 23 ans, blessés, ont été pris en charge par le Service mobile d'urgence et de réanimation. Deux jeunes hommes ont été transportés à l'hôpital Pasteur de Cherbourg et un autre passager à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô. Au total, 16 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.