Covid-19. Le Centre hospitalier d'Alençon-Mamers reprend consultations et opérations

Le nombre des cas de Covid-19 est en baisse lente. Une semaine seulement après le début du déconfinement, le Centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers (Chicam) reprend progressivement un fonctionnement normal.

Pour faire face à l'épidémie, le fonctionnement du Chicam avait été modifié, ce qui avait contraint à la déprogrammation des 600 opérations et 4 000 consultations les moins urgentes. À partir du lundi 18 mai, l'hôpital recontacte lui-même ces patients différés pour leur fixer un nouveau rendez-vous, en fonction de l'urgence de leur pathologie.

Des points de contrôle obligatoire sur les deux sites

Pour une consultation, il est impératif de venir seul à l'hôpital, à l'heure précise du rendez-vous et avec un masque. Deux points de passage obligé sont installés aux entrées du centre hospitalier à Alençon, un seul sur le site de Mamers. Ces points de contrôle délivreront un "visa" qui permettra d'entrer dans le bâtiment, seulement après lavage des mains, prise de température, et explications sur les mesures barrière. "Il sera impossible d'accéder à une consultation sans ce visa", précise Jérôme Le Brière, directeur du Chicam.

Entre chaque consultation, une désinfection sera pratiquée, ce qui va ralentir d'environ 30 % le nombre des rendez-vous, mais la sécurité sanitaire est la priorité. "La reprise dans les différents services débute donc lundi 18 mai et va progressivement monter en charge jusqu'à début juin", explique le docteur Bernard Rivallain, médecin-chef du pôle chirurgie du Chicam, qui précise "il ne faut pas hésiter à consulter si vous pensez que votre pathologie l'exige, on a des appendicites qui sont devenues péritonites, il y a aussi urgence pour certains cas de cancer".

Les visites toujours interdites

Malgré ce début de refonctionnement quasi normal du Chicam, les visites y restent interdites, sauf en accord avec les équipes médicales dans les services de soins palliatifs, réanimation, pédiatrie. Conformément au protocole adopté avec le CHU de Caen pour tous les hôpitaux normands, le conjoint peut accompagner sa femme en consultation gynécologique, et lors et après l'accouchement. Uniquement le conjoint et toujours pas le reste de la famille.

Parallèlement à cette reprise globale et progressive d'activité du Chicam, comme depuis désormais plus de deux mois, un service y reste dédié au Covid-19, mais de façon étanche par rapport au reste de toute l'activité hospitalière.