Comme ils le disent eux-mêmes, "nous ne sommes pas chanteurs professionnels". Les commerçants de l'association L'Aigle Shopping viennent de sortir une chanson, clip vidéo enregistré sur l'air de I will survive, de Gloria Gaynor, mais avec des paroles revisitées : "J'étais pétrifié à l'idée que tous les commerces de L'Aigle allaient fermer. Mais après une longue quarantaine, ville déserte, rideaux baissés, on n'sera plus confinés, vos magasins vont tous rouvrir."

À voir ici !