Normandie. Seriez-vous prêts à donner des jours de congés payés aux soignants ?

Les congés payés, en France, c'est sacré. Mais que diriez-vous de pouvoir faire don d'un ou plusieurs jours de RTT ou de congés aux soignants, en première ligne face à l'épidémie de Covid-19 ? C'est ce que propose le député La République en marche du Calvados, Christophe Blanchet, appuyé par une centaine de ses collègues.

"Il ne s'agit pas de donner des congés payés pour redonner des congés payés aux soignants. Ces personnels ont déjà du mal à poser leurs vacances, en raison d'un manque criant d'effectif. Nous proposons que les jours donnés soient reversés sous la forme de chèques vacances", éclaire Christophe Blanchet, qui a interpellé à ce sujet la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, lors des questions au gouvernement le mardi 12 mai.

La proposition que je fais, soutenue par une centaine de mes collègues, vise à permettre à tous les salarié(e)s du privé comme du public de pouvoir donner aux soignants une partie de leur congés payés.



Voici ma question à @murielpenicaud ⤵️ #QAG #DirectAN #JeDonneMesRTT pic.twitter.com/Pl0CXZgR9m — Christophe Blanchet (@christoblanchet) May 12, 2020

Si les 23 millions de salariés, secteurs public et privé confondus, donnaient une journée, cela représenterait une enveloppe potentielle de deux milliards d'euros, calcule le député. "Je soutiens pleinement cette proposition", a répondu la ministre, qui promet d'interroger la faisabilité de la mesure.

Sur la problématique du sous-effectif, "c'est un sujet qui devra être pris en compte dans le projet de loi santé du gouvernement", estime Christophe Blanchet.

Parmi les députés normands qui ont appuyé cette proposition : Fabrice Le Vigoureux, Bertrand Bouyx et Alain Tourret (Calvados), Xavier Batut (Seine-Maritime), Bruno Questel et Marie Tamarelle-Verhaeghe (Eure), Sonia Krimi et Bertrand Sorre (Manche).