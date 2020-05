[Podcast]. La vente du SM Caen au cœur du Club Foot

Cette semaine, c'est une des institutions du football normand qui est sous le feu de l'actualité : le SM Caen est-il vraiment à vendre ? Nos spécialistes ont leurs réponses. Au HAC, l'été s'annonce plus calme avec une reprise en juin, le football fédéral va payer cher la crise du Covid-19 et en Ligue, les montées et descentes sont encore attendues. Autour de Sylvain Letouzé ce mardi 12 mai, Jo "Coach" Gallon, Thibault Deslandes et Mathieu Billeaud (Foot Normand).

Le podcast du Club Foot pour les supporters du HAC

Le podcast du Club Foot pour les supporters du SM Caen