Avranches. L'ancien joueur de foot, Philippe Redon est mort à l'âge de 69 ans

Sa carrière avait commencé dans la Manche, à Avranches, club au sein duquel il s'est révélé et grâce auquel il a été sélectionné en équipe de France junior. Il a ensuite connu une carrière professionnelle longue de 15 ans et forte de 300 matchs en D1 dans quelques-uns des plus grands clubs français, notamment le PSG, mais aussi Rennes, Saint-Étienne ou Bordeaux. Philippe Redon est revenu deux fois jouer pour des clubs normands, à Rouen au début des années 80 puis à Saint-Lô quelques années plus tard, à la fin de sa carrière. Également entraîneur pendant de longues années, en club à Créteil, Lens et Rennes, ou en sélection avec le Cameroun et le Libéria, le Mayennais Philippe Redon est mort ce mardi 12 mai, des suites d'une longue maladie. Il avait 69 ans.