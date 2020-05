Alençon. Retour à la "vie normale" pour les ados du skate-park

Être déconfiné. S'émerveiller de pouvoir simplement marcher dans la rue sans avoir de dérogation à remplir. Avoir le sentiment de revivre après une parenthèse de deux mois... Deux longs mois pour Emeric, Léo et Jonasz, trois ados qui passent tout leur temps libre sur leurs trottinettes, au skate-park d'Alençon. "Ça fait drôle de pouvoir ressortir sans se faire contrôler", explique l'un. "Ça fait super plaisir de revenir au skate-park", confirme l'un de ses amis. Un endroit qu'ils n'ont pas pu fréquenter depuis longtemps et qu'ils redécouvrent depuis lundi 11 mai. Ça tombe bien, si les écoles primaires ont commencé à reprendre du service, leurs collèges et lycées n'ont pas encore rouvert. Ça fait plus de temps à passer avec ses amis…