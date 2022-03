Orne. Réouverture des accueils publics préfectoraux

Les différents accueils des services de l'État dans l'Orne vont reprendre progressivement à partir du lundi 18 mai.

La préfecture d'Alençon et les sous-préfectures d'Argentan et de Mortagne-au-Perche rouvrent à partir du 18 mai, mais ne vous déplacez pas sans avoir pris contact au préalable avec le service concerné. Le port du masque est fortement recommandé. Vous êtes invité à venir seul et à apporter votre propre stylo.

À la Cité administrative et à son point numérique, l'accueil reprend le lundi 18 mai. Vous devez préalablement contacter le service concerné pour prendre rendez-vous.

Les commissions médicales du permis de conduire reprendront le mardi 19 mai, la prise de rendez-vous est possible ici. Les rendez-vous qui n'ont pas eu lieu pendant la période de confinement et jusqu'au 19 mai sont annulés, les usagers sont invités à prendre un autre rendez-vous. En revanche, les rendez-vous qui étaient déjà fixés pour après le 19 mai, sont maintenus.

Au bureau de l'intégration et de l'immigration, l'accueil reprendra le 18 mai, uniquement sur rendez-vous, qui se fait ici. La durée de validité des documents de séjour qui arrivaient à expiration entre le 16 mars et le 15 mai, est prolongée pour une durée de 180 jours.