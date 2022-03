Eure. Après le déconfinement, plusieurs accidents sur les routes

Entre la fin du confinement et une météo compliquée, ce lundi 11 mai a été marqué par d'importants accidents sur les routes de l'Eure.

Une grave collision

Une collision a eu lieu peu avant 15 heures, entre une camionnette et une voiture, à Saint-Pierre-du-Val, non loin du Pont de Normandie. Une personne s'est enfuie après l'accident. Un homme de 24 ans a été grièvement blessé et transporté au CHU de Rouen, tandis qu'un autre, âgé de 17 ans, a été blessé plus légèrement et conduit à l'hôpital de la Côte fleurie.

À Val-de-Reuil, les pompiers sont intervenus dans l'après-midi pour un camion transportant 27 000 litres de solvant qui s'est couché sur le bas-côté d'une route.

Un périmètre de sécurité de 100 mètres a été mis en place et la route fermée à la circulation. Le relevage devait se faire en fin d'après-midi. Le conducteur a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital d'Elbeuf. 40 sapeurs-pompiers ont été déployés sur cette intervention.