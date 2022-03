Argentan. 600 masques en tissu distribués en seulement 45 minutes

La distribution gratuite de masques en tissu à la population a débuté le lundi 11 mai à Argentan, avec une distribution d'abord pour les personnes âgées de 70 ans et plus. 600 masques ont ainsi été distribués en seulement 45 minutes, à partir de 15 heures. Une distribution rapide, grâce au personnel municipal et à des volontaires.

Un nouveau lot de masques commandés étant arrivé, cette distribution va pouvoir se poursuivre le lendemain, mardi 12 mai, de 15 heures à 18 heures, toujours au Hall du champ de foire. Cette distribution sera élargie aux personnes âgées de 60 ans et plus qui résident sur la commune. Pour retirer son masque, il faut présenter un justificatif de domicile ainsi qu'une pièce d'identité avec photo.