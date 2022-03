Orne. Réouverture du réseau des médiathèques du pays d'Argentan

Le réseau des médiathèques d'Argentan rouvre le mardi 12 mai. Seuls les retours seront possibles : il leur faut récupérer 6 000 documents, dispersés dans les foyers avant le confinement, et les décontaminer avant une future remise en circuit. Des permanences, uniquement pour la restitution, ont lieu à la médiathèque d'Argentan, de 14 heures à 18 heures du mardi au vendredi et le samedi de 9 heures à 13 heures ; dans les médiathèques d'Ecouché, Trun, Fel, Rânes, le mercredi de 14 heures à 18 heures et le samedi de 9 heures à 13 heures. En dehors de ces créneaux, les retours se font à l'office de tourisme d'Argentan, du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30. Fin mai, le réseau des médiathèques ouvrira un drive où il sera possible de réserver des documents en ligne.