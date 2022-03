Le Havre. Après les 65 ans et plus, les 55-64 ans pourront récupérer leur masque

La distribution progressive de masques se poursuit à partir du lundi 11 mai au Havre. La Ville en fournira, à terme, un par habitant. Depuis le jeudi 7 mai, la distribution a commencé en priorité pour les personnes de plus de 65 ans. 25 000 de ces masques grand public, en tissu, lavables et réutilisables ont d'ores et déjà été fournis.

Les 55 ans et + en premiers

Dès le lundi 11 et jusqu'à mercredi 13 mai, cette distribution se poursuit, uniquement pour les personnes de 55 à 64 ans. Elles pourront se rendre dans l'un des 31 sites municipaux de la ville (fabriques, maisons municipales, salles des fêtes ou gymnases). Ces sites sont ouverts de 13 h 30 à 19 heures. Les personnes de 65 ans et plus qui n'ont pas encore retiré leur masque pourront toujours le faire.

Chacun peut retirer le masque, en son nom ou au nom d'une autre personne, s'il lui confie les pièces justificatives. Il s'agit :

- d'une carte d'identité,

- d'un justificatif de domicile,

- du livret de famille.