Alençon. Un tag de 8 mètres mêle chloroquine, Gilets jaunes et injures

"Moins de PV, plus de chloroquine" : c'est ce que semble signifier le tag découvert ce vendredi 8 mai, vers 8 heures, à l'angle de la rue de Villeneuve et du boulevard Duchamp, non loin de la gendarmerie d'Alençon.

Plusieurs inscriptions ont été écrites à la bombe de peinture jaune, au milieu de la route, formant un ensemble de huit mètres de long sur cinq de haut. La mention "GJ61" et une injure envers les forces de l'ordre complètent l'ensemble.

La police a ouvert une enquête.