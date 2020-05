Votre horoscope signe par signe du vendredi 15 mai

BELIER

Essayez des exercices de respiration relaxants, afin de vous éviter des palpitations à cause d'un stress important.

TAUREAU

Vous décidez d'épater vos proches en leur concoctant une petite recette originale. Pari réussi, cher Taureau. Tout le monde se régale

GEMEAUX

Vous faites des efforts pour rétablir l'ordre familial. Vous comptez sur vos enfants et sur leur bonne volonté pour respecter les règles à la maison

CANCER

Aïe ! ça coince du côté relationnel , Vous êtes déçu par le comportement de l'un de vos proches . Vous ne le supportez plus ! il va portant falloir tenir !!

LION

Vous faites preuve de beaucoup de créativité et d'imagination avec vos proches, et ils sont sous le charme !

VIERGE

Des petites tensions inévitables sont attendues du côté de la famille. Vous pourriez être amené à prendre une décision difficile et indiscutable

BALANCE

Si vous mettez la barre trop haut, vous allez au-devant de déconvenues. Adoptez la stratégie des petits pas, qui vous sera plus profitable.

SCORPION

Cette journée sera très gourmande en énergie et vous aurez tout intérêt à décompresser et à vous détendre. Allez on relâche un peu la pression !

SAGITTAIRE

Vous n'avez pas le moral, et vous vous énervez pour des bricoles. Le mieux serait de vous faire discret, afin de ne pas provoquer trop de situations embarrassantes.

CAPRICORNE

Vous avez besoin de bouger, de faire du sport. Lancez-vous dans une nouvelle activité sportive

VERSEAU

Si l'un de vos enfants essaie de vous faire céder, en pratiquant le chantage affectif, vous ne saurez pas lui résister bien longtemps.

POISSONS

Préparez un bon repas ou simplement une pâtisserie à partager en famille , les énergies du jour vous invitent à prendre la vie coté douceur, coté sucré !