Votre horoscope signe par signe du lundi 11 mai

BELIER

Si vous êtes père ou mère de famille, il vous faudra sans doute être un peu plus vigilant en ce qui concerne vos enfants. Leurs envies de liberté se réveilleront

TAUREAU

Quoi que vous entrepreniez, vous aurez l'impression que rien n'avance. Laissez passer quelques jours et votre situation devrait finir par se régler.

GEMEAUX

la tendresse sera au rendez-vous, et vous serez d'humeur à vous donner du mal pour protéger votre conjoint ou partenaire et l'aider à être plus heureux

CANCER

Ayez confiance en vous si vous avez une décision importante à prendre. En réalité, vous savez très bien ce que vous voulez. Alors, lancez-vous !

LION

N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. Si vous évacuez vos émotions au fur et à mesure, cela vous permettra de ne pas finir par exploser.

VIERGE

Occupez-vous davantage de votre petit nid douillet. C'est toujours une activité réconfortante et même excellente pour le moral !

BALANCE

Faites de la relaxation yoga ou sophrologie ou toute activité d’intérieur qui vous permettra de canaliser votre énergie. Ainsi, elle ne se transformera pas en agressivité.

SCORPION

Certains d'entre vous pourraient être fatigués. Levez le pied si possible et tâchez de vous reposer un peu plus, histoire de recharger vos batteries

SAGITTAIRE

Et si vous vous laissiez aller à quelques confidences ? Cela vous ferait le plus grand bien d'ouvrir un peu votre cœur

CAPRICORNE

D'un côté, vous aurez envie d'accélérer le rythme. Et, de l'autre, vous appuierez sur le frein sans même vous en rendre compte. Il faut laisser le temps au temps.

VERSEAU

comptez le nombre de café que vous ingurgitez dans la journée : vous ne vous demanderez plus pourquoi vous êtes sur les nerfs.

POISSONS

si vous avez quelques kilos à perdre. Commencez par diminuer les allés retour entre le canapé et le frigo !