Orne. Covid-19 : un nouveau décès, la décrue se poursuit

Mardi 5 mai au soir, 578 personnes étaient hospitalisées en Normandie, soit une augmentation de 0,7 % en 72 h. 74 patients sont hospitalisés dans l'Orne, c'est une personne de moins que la veille. Huit personnes restent en réanimation dans ce département, soit une de moins que la veille. On dénombre désormais 30 décès dans les hôpitaux ornais depuis le début de l'épidémie, soit une personne de plus en 24 h. 158 personnes ont pu regagner leur domicile, c'est 10 de plus en une semaine.