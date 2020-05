Le Havre. La distribution des masques commencera par les plus de 65 ans

La Ville du Havre va distribuer un masque grand public à chaque habitant, à partir du jeudi 7 mai. Pour éviter les rassemblements dans les lieux de retrait, seules les personnes de plus de 65 ans pourront venir retirer leur masque entre le jeudi 7 et le samedi 9 mai. Quarante points de retrait sont disponibles. Il faut se rendre à celui le plus proche de chez soi. Les autres personnes seront progressivement concernées ​à partir de la semaine du 11 mai. Fabriqués par des entreprises locales et européennes, ces masques en tissu, lavables et réutilisables 50 fois, répondent aux exigences des normes sanitaires. Ils seront à utiliser en complément des gestes barrière permettant de lutter contre la propagation du coronavirus.