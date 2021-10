Le club de lutte fait sa rentrée à Hérouville

Il a décidé en février de revenir avec son frère dans la région et de créer l’association Grand Caen Lutte avec deux amis lutteurs, dont Maxime Fiquet, champion de France des moins de 65 kg.

"Nous désirions revenir à Caen et développer l’activité dans notre région d’origine", confie-t-il. Grand Caen Lutte a fait sa première rentrée dans le gymnase Allende, la semaine dernière, en présence du maire d’Hérouville, Rodolphe Thomas. Agé seulement de 25 ans et son cursus universitaire tout juste achevé, l’objectif de Paul Patte et du club est de faire à terme de Caen et de son agglomération une pépinière de lutteurs. "Nous voulons enseigner la lutte aux enfants et les pousser à la compétition tout en passant un bon moment ensemble", explique-t-il.

Le club accepte les enfants dès l’âge de 6 ans. Il compte pour son lancement trois enfants et deux étudiants inscrits. Il mise sur le bouche à oreille pour en accueillir davantage.