Digithealth : la prescription caennaise sur mobile

Son fondateur, Edouard Daubin , pharmacien de formation et détenteur d’un master d’informatique, souhaitait accompagner les laboratoires dans leur développement digital. Depuis, l’entreprise a sorti sa propre application mobile en juin dernier : App’Ocrate.

Déjà utilisée par 3.000 médecins

Réservée aux professionnels, elle présente les différentes formes de médication et leurs posologies, telles que les contre-indications, les effets indésirables et les prescriptions. "App’Ocrate fonctionne bien ! Déjà 3.000 médecins l’utilisent", déclare le créateur. "Notre objectif était de donner accès à toutes les informations en moins de cinq clics, et que ce soit le plus pratique possible".

Les informations sont obtenues à partir de sources officielles et mises à jour continuellement. Une nouvelle application va voir le jour dans quelques mois à l’attention des patients. Il s’agit de son adaptation au grand public. "Elle sera plus précise et moins technique", explique-t-il.

Pratique. Site internet : www.digithealth.fr et www.appocrate.fr.