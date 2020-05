Musique. Le premier album du Normand Rilès certifié disque d'or !

Welcome to the Jungle est le nom du premier album de Rilès, sortie fin août 2019. Sur cet opus, on retrouve 18 titres, dont les hits THANK GOD et MARIJUANA.

La nouvelle est tombée ce lundi 4 mai dans l'après-midi via le SNEP (le Syndicat national de l'édition phonographique en charge des certifications d'albums et singles), son premier album vient d'être certifié disque d'or.

Une belle année pour le Normand, également devenu égérie pour la marque Puma.