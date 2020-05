Buzz. Saute-canton, le jeu qui cartonne pendant le confinement

Les Twittos s'en donnent à cœur joie. Depuis quelques jours, "Saute-canton" est devenu un phénomène sur la toile et notamment sur Twitter. Le but du jeu ? Rallier une ville de plus de 50 000 habitants en étant parachuté dans un village aléatoire en France. Pour vous repérer, vous disposez d'une boussole et du nom des villages limitrophes. Cela donne forcément lieu à de grands moments de détresses.

Quelle détresse de passer si près de Grenoble pour finalement atterrir à Fréjus. pic.twitter.com/u9nrfTM9zN — Mr. Kaiz (@MrKaiz) May 1, 2020

Officiellement le pire joueur de l'histoire de Saute Canton. On dirait mon daron quand il est parti "acheter des cigarettes" en 1991. pic.twitter.com/YOKugNUFRK — Hugo Hélin (@helinhz) May 1, 2020

J'ai fait mon premier voyage sur saute-canton 🧳 un beau voyage dans la banlieue nord de Paris, où j'ai pu m'orienter sans mal puisque je connais par cœur tous les noms de stations du RER 😂 pic.twitter.com/814QEdWAeo — Marguerite Sacco (@MargueriteScc) May 2, 2020

Le jeu connaît quelques difficultés d'accès étant victime de son succès.