Le Havre. Un obus neutralisé sur la plage de Dollemard

Un obus de 27 cm a été neutralisé par le groupe des plongeurs démineurs de la Manche, mercredi 29 avril 2020, sur la plage de Dollemard près du Havre. La munition, qui représentait 20 kg d'équivalent TNT, a été déplacée vers un point de contre-minage, avant d'être détruite.

C'est un naturaliste d'un bureau d'études d'ingénieur biologique qui est tombé par hasard sur cet obus, le vendredi 24 avril. Il était en train de réaliser un inventaire de la biodiversité dans la zone.

19 tonnes d'équivalent TNT détruites en 2019

Les opérations de déminage sont fréquentes en Normandie, en mer et sur le littoral. En 2019 en Manche et mer du Nord, 1786 engins historiques des deux grands conflits mondiaux ont été détruits par le groupe de plongeurs démineurs de la Manche et les chasseurs de mines de la Marine nationale, ce qui représente 19 tonnes d'équivalent TNT.