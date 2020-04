Muguet. Pas de vente à la sauvette, livraison et drive chez les fleuristes

Pas question de se faire de l'argent de poche, le vendredi 1er mai, avec le muguet ! La traditionnelle vente à la sauvette est interdite, en raison du confinement et de l'épidémie de Covid-19. Il est néanmoins possible de trouver des brins dans les commerces essentiels, autorisés à ouvrir, contrairement aux fleuristes. Pour compenser, beaucoup de professionnels ont mis en place un système de livraison ou de retrait des commandes, type drive.

"C'est quand même une grosse date pour nous, d'autant que nous avons déjà perdu les Rameaux, indique Céline Dale, installée rue de Falaise à Caen, qui espère écouler 250 pots de muguets. "Nous avons fait pousser 900 griffes (brins avec racine) tout près d'ici. Ne pas les vendre, c'était perdre une année et encore plus de chiffre d'affaires."

"C'est bon pour notre moral !"

Depuis le mardi 28 avril, la fleuriste enregistre des commandes par téléphone pour le traditionnel brin de la fête du travail. "Même si l'on ne gagne pas énormément d'argent, cela permettra de payer les prélèvements. Et puis, c'est bon pour notre moral !"

Pour Céline Dale, ce drive permet aussi d'anticiper le déconfinement. "Si les clients adhèrent, pourquoi ne pas continuer au moment de la réouverture ?" La fleuriste espère ainsi monter doucement en cadence et revenir à un fonctionnement plus traditionnel, si possible, pour la fête des mères.