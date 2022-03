Violences sur nourrisson : un an ferme

Les faits remontent au 14 novembre 2007. Agacé par les cris du nouveau-né Simon Saidani le secoue par une jambe pour qu'il se taise. Le jeune homme y va tellement fort qu'il brise le petit fémur. L'enfant est transporté en urgence à l'hôpital de la cité du Centre-Manche et transféré au service de pédiatrie du CHU de Caen. Un signalement pour mauvais traitement déclenche alors l'enquête judiciaire.

La mère et son compagnon ont longtemps prétexté que le petit se serait coincé la jambe à travers les barreaux du lit. Une version immédiatement contestée par le service de pédiatrie de l'hôpital.

Mais retournement de situation, en juin 2009 que Simon Saidini avoue aux enquêteurs son geste.



Absent à son procès le jeune homme de 27 ans a été condamné à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis avec une mise à l'épreuve et une obligation de soins psychologiques. Il doit en outre rembourser environ 27 000 euros de frais médicaux et verser une somme provisoire de 3 000 euros pour les dommages et intérêts des parties civiles.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire