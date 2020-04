Alençon. Réouverture des déchetteries : des rendez-vous aussi par Internet

Les déchetteries Alençon-Nord (rue Nicolas Appert à Alençon) et Alençon-Sud (route de Gesnes-le-Gandelin à Arçonnay) rouvrent mercredi 29 avril, uniquement pour les habitants de la Communauté Urbaine, seulement sur rendez-vous. Nouveauté : cette prise de rendez-vous est désormais possible sur Internet.

Un numéro de téléphone (02 33 32 40 10) permettait déjà de prendre rendez-vous. Désormais, il est aussi possible de solliciter ce rendez-vous par mail, à l'adresse : inscription-dechetterie-covid19@cu-alencon.fr

Il faut indiquer : nom, adresse, n° de téléphone, plaque d'immatriculation, la déchetterie fréquentée (Nord ou Sud) et la nature des flux à déposer (maximum deux natures de flux différentes par passage) : déchets verts, encombrants, bois, gravats, ferrailles, polystyrènes et bâches plastiques, déchets d'équipements électriques et électroniques, cartons, textiles, meubles. Les usagers seront ensuite recontactés pour fixer le rendez-vous. Pour permettre au plus grand nombre d'y accéder, un seul passage par foyer et par semaine sera autorisé.